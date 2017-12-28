Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. 10 человек попали в больницы Санкт-Петербурга в среду вечером из-за взрыва, который произошел в супермаркете "Перекресток" в здании торгово-развлекательного центра "Гигант-Холл" в Калининском районе города. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в камере хранения магазина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, его мощность составляла 200 г в тротиловом эквиваленте.

Следователи проверяют все версии, в то время как оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует ситуацию в связи с взрывом. "Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий", - сообщили в информцентре НАК.

Власти Санкт-Петербурга после инцидента планируют обсудить с местными предпринимателями меры безопасности. Как пояснил ТАСС председатель городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев, это происшествие заставляет задуматься о дополнительных мерах безопасности на объектах торговли.

"Магазины оборудованы видеокамерами, есть охрана, рамки, противодействующие выносу продуктов. Но никаких антитеррористических средств в магазинах нет. Надо же понимать, что это частный бизнес, мы не можем как в метро сделать. Но теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее", - отметил Качаев.

Рассматриваются все версии

Сообщение о взрыве на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило в среду около 18:30 мск. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и ФСБ, саперы- взрывотехники. Людей, находившихся внутри здания, эвакуировали.

СК квалифицировал взрыв в магазине как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. При этом в Следственном комитете подчеркивают, что рассматриваются все версии взрыва. "Идет допрос свидетелей, проводятся криминалистические экспертизы, изучаются записи с камер, создана следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии", - сообщил журналистам на месте происшествия руководитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией и оказывать всю необходимую помощь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург из Москвы следователей и криминалистов для выяснения причин и обстоятельств взрыва.

Угрозы жизни нет

В результате происшествия были госпитализированы 10 человек, при этом одного из пострадавших уже выписали из больницы. Девять человек в состоянии разной степени тяжести находятся в трех медицинских учреждениях города - Александровской, Мариинской и Елизаветинской больницах, сообщили в пресс-службе вице-губернатора по социальным вопросам Анны Митяниной. "Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести шесть, в удовлетворительной - три", - говорится в сообщении.

Детей среди пострадавших в результате взрыва нет, сообщили ранее в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как "средне тяжелое", но угрозы его жизни нет.

Как сообщили в компании X5 Retail Group, которой принадлежит супермаркет "Перекресток", в результате взрыва пострадал сотрудница магазина. "Помимо покупателей, в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались", - сообщили в управлении компании по связям с общественностью.

В X5 Retail Group также отметили, что в торговых залах усилят контроль за подозрительными посторонними предметами, в том числе теми, что оставляют посетители в камерах хранения. "Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим", - добавили в управлении.

Думали, что салют

Очевидцы сначала приняли грохот за звуки салюта или петард, которые никого не удивляют в предновогодние дни.

"Могу сказать только одно. В районе 19 часов слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин. Вышли на улицу покурить, и наш сосед сообщил нам, что магазин "Перекресток" взорвали", - рассказала очевидица Анастасия.

Некоторые жители района, узнав о происшествии, отправились на место, чтобы по возможности оказать помощь пострадавшим, однако этого не понадобилось. "Как только мы узнали о взрыве, мы ринулись туда - собрались за две минуты и побежали помогать", - рассказала Мария Агаркова.

Взрыв пришелся на то время, когда многие люди ехали с работы. Вблизи торгового центра нет станций метро, поэтому жители района передвигаются в основном на наземном транспорте, и ограничение движения в районе площади Калинина вызвало большие пробки. Часть маршрутов городского общественного транспорта в Калининском районе была изменена примерно на два часа.

"Я просто живу напротив и часто хожу в этот магазин. Сначала был сильный, глухой хлопок, через восемь-десять минут начали "слетаться" машины скорой помощи, пожарные, ФСБ, все очень быстро оцепили. Здание имеет подъезды со всех четырех улиц - все было занято службами вышеперечисленными. Людей вывели быстро", - рассказала жительница соседнего дома Татьяна.

По ее словам, камеры хранения находятся в углу магазина, вдали от входной группы. "В связи с похолоданием двери почти все закрыли. Я думаю, это спасло людей. В моей семье все перенервничали, пока все дома не собрались", - призналась она.

Здание с историей

Развлекательный центр "Гигант-Холл" - одно из мест отдыха в северной части Петербурга. Здание строилось в 1934-1936 годах для кинотеатра "Гигант" (крупнейшего в городе), который в 1990-е годы был переоборудован под развлекательный центр и казино. Сейчас в здании располагаются банкетный и концертный залы, ресторан, магазин "Перекресток". Также на его территории проходят мастер-классы и детские мерпориятия.

Здание кинотеатра "Гигант", построенное по проекту архитекторов Александра Гегелло и Давида Кричевского, признано выявленным объектом культурного наследия. По словам источников ТАСС в экстренных службах, несущие конструкции здания в результате взрыва не повреждены.