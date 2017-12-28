Следствие отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая теракт

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продолжает отрабатывать все версии по взрыву в супермаркете в Санкт-Петербурге, включая террористический акт. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие находится в активной фазе и продолжает отрабатывать все версии, включая теракт", - сказала Петренко.

Взрыв произошел 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали 13 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже возле камер хранения магазина "Перекресток".

В среду по факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), отметив, что рассматриваются все возможные версии.