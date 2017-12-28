ОПГ с участием полицейского зарегистрировала в Краснодаре более 6 тыс. мигрантов

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Пять жителей Краснодара обвиняются в том, что менее чем за два года смогли незаконно зарегистрировать более 6 тыс. мигрантов, используя служебное положение одного из членов преступной группы - сотрудника полиции, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, 38-летний обвиняемый с целью извлечения дохода создал преступную группу для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, в которую вовлек четверых знакомых, в том числе заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по городу Краснодару. <…> С августа 2016 года по май 2017 года обвиняемые организовали незаконное пребывание более 6 тыс. иностранцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководитель группы контролировал процесс ее работы и делил полученные деньги, а его соучастники принимали от заказчиков документы и оплату, изготавливали документы и вносили в них ложные сведения, вели учет дохода, создавали фиктивные фирмы и регистрировали их. Ставить мигрантов на учет удавалось, используя служебное положение сотрудника полиции.

По данным региональной прокуратуры, участники группы оформили на подставное лицо четыре фирмы, которые якобы выступали принимающей страной для граждан ЕАЭС. Причем из-за большого потока мигрантов регистрировали в полиции задним числом, чтобы не привлекать внимания.

Дело передано в суд, действия участников группы (жители Краснодара в возрасте от 21 года до 58 лет) квалифицированы по статьям УК РФ "Незаконное образование юридических лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой". Двое из пятерых обвиняемых вину не признали.