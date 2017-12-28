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Нарушенное из-за аварии теплоснабжение 80 домов в Петербурге восстановлено

Происшествия
28 декабря, 12:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, декабря. /ТАСС

Директор Фонда развития трубной промышленности отметил, что изношенность трубопроводных систем по стране составляет около 80%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Рабочие устранили аварию на трубопроводе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и восстановили теплоснабжение 80 домов. Об этом сообщила пресс-служба Топливно-энергетической компании города.

Дефект трубы был обнаружен 27 декабря в ходе планового обхода. После этого на место выехала ремонтная бригада. На время работ теплоснабжение 80 домов, девяти детских садов и пяти медучреждений было ограничено.

"Со значительным опережением завершили земляные и сварочные работы на трубопроводе диаметром 600 мм по адресу проспект Ветеранов, дом 130. Аварийные бригады заменили участок трубопровода. Теплоснабжение в домах восстановлено", - говорится в сообщении.

Ситуация с авариями в сетях ЖКХ в России связана с высокой изношенностью трубопроводных систем, которая по стране составляет около 80%, пояснил ТАСС директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев. На данный момент более 30% труб (около 100 тыс. км) находятся в аварийном состоянии.

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