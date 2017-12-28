Верховный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Квачкову по делу об экстремизме

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг оставил в силе приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, осужденному на 1,5 года лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты на приговор Квачкову оставить без удовлетворения, приговор суда - без изменения", - огласил решение судья Александр Замашнюк.

Верховный суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Приговор Квачкову вступил в законную силу.

Ранее Приволжский окружной военный суд признал Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно судебному решению, по совокупности наказаний к этому сроку добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний Квачкову предстоит отбыть в колонии два года.

Дело Квачкова

Уголовное дело в отношении бывшего полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в интернете в марте 2015 года его видеообращения. В течение года следователи вели проверку и обнаружили в ролике признаки экстремизма. В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"), но в ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ. Квачков своей вины не признал.

Адвокаты Квачкова в ходе процесса обращались к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик, по данным следствия, разместили в интернете неустановленные лица. По его словам, у Квачкова, отбывавшего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить данное видеообращение.

Квачков ранее проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. На основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы. Он добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.

В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он был признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".