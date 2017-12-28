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Нарушенное из-за непогоды электроснабжение районов Тверской области восстановлено

Происшествия
28 декабря, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В зону отключения вошли свыше 1,6 тыс. человек

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение Западнодвинского, Торопецкого, Андреапольского и Осташковского районов Тверской области, нарушенное из-за непогоды, полностью восстановлено, сообщила в четверг пресс-служба компании "Тверьэнерго"

"Аварийные бригады восстановили работу линий электропередачи в северо-западных районах Тверской области, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. В связи с нормализацией обстановки отменен особый режим работы и режим повышенной готовности" - отмечается в сообщении.

Электроснабжение четырех районов Тверской области было нарушено 26 декабря около 10:30 мск из-за наледи на проводах и сильного снегопада. В зону отключения попали более 1,6 тыс. человек.

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