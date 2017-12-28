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Большинство пострадавших при взрыве в Петербурге получили осколочные ранения

Происшествия
28 декабря, 14:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, декабря. /ТАСС

По данным врачей, всего за медпомощью обратились 14 человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие при взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге получили в основном осколочные ранения, сообщил журналистам в четверг председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаил Дубина на брифинге в Александровской больнице.

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"У большинства пациентов осколочные ранения", - сказал глава комитета. По его данным, всего за медпомощью обратились 14 человек.

Александровская больница приняла четверых пострадавших, в том числе гражданина Узбекистана, которого в ближайшее время прооперируют. Пациент находится в сознании и уже планирует последующий выход на работу.

Как рассказал заместитель главного врача Александровской больницы по хирургической помощи врач-хирург Александр Чикин, "повреждающий элемент внешне похож на гайку - точнее можно будет сказать после того, как его извлекут, пока это предположение по данным компьютерной томографии".

Чикин прогнозирует, что в ближайшее время все поступившие в Александровскую больницу пациенты будут выписаны.

В среду вечером в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" УК РФ. По уточненным данным, при взрыве пострадали 14 человек, шесть из них остаются в больницах.

Пострадавших доставили в среду в Мариинскую, Елизаветинскую и Александровскую больницы.

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