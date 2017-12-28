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Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников

Происшествия
28 декабря, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина выяснил, что на него были оформлены кредиты с 2011 года

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Житель Москвы обнаружил, что должен банку более 392 млн рублей из-за оформленных на него неизвестными кредитов, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Москвич сообщил в полицию, что несколько дней назад получил выписку из реестра обязательств одного из столичных банков, из которой узнал о кредиторской задолженности перед банком на более чем 392 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина выяснил, что некто оформлял на его имя кредиты с июля 2011 года по май 2017 года.

Полиция устанавливает виновных в оформлении незаконных кредитных договоров.

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