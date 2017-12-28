Власти Петербурга обсудят с X5 Retail усиление мер безопасности после взрыва в магазине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обсудят комплекс мер безопасности после взрыва в магазине "Перекресток" с представителями службы охраны X5 Retail Group (группе принадлежит сеть магазинов "Перекресток"). Об этом сообщил в четверг журналистам глава городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.

При взрыве 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек, шесть пока остаются в больницах. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже возле камер хранения магазина "Перекресток". Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц опасным способом". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Сейчас приехало руководство службы безопасности X5 [Retail Group], сейчас у нас будет совещание, на котором будем разговаривать, какие еще дополнительные меры можно ввести для того, чтобы можно было отследить случаи повторения [подобных ситуаций]. С другими [ритейлерами] тоже разошлем предложения [о встрече]", - сказал Качаев.

По его словам, руководство торговой сети также готово оказать финансовую помощь пострадавшим, однако он не уточнил объем выплат. Ранее власти города также заявили, что окажут финансовую помощь пострадавшим в размере 300 тыс. рублей на каждого человека, средства выделят из резервного фонда губернатора.