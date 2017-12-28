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Экс-владельцу фабрики "Меньшевик" в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве

Происшествия
28 декабря, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В среду Илья Аверьянов открыл стрельбу на фабрике, он подозревается в убийстве охранника

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следствие в ближайшее время предъявит обвинение в убийстве бывшему собственнику фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, устроившему накануне утром стрельбу на предприятии. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, подозреваемого доставили в следственный отдел.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции и Росгвардии в кратчайший срок был установлен и задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления. Он доставлен в отдел для проведения следственных действий. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и решен вопрос о мере пресечения", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе СК, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют все возможные версии преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. "В рамках расследования уголовного дела с места происшествия изъяты гильзы, патроны и резиновые пули, а также иные интересующие следствие объекты", - добавили в СК.

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Конфликт на кондитерской фабрике, расположенной на Иловайской улице, произошел 27 декабря около 09:00 мск. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Подозреваемый скрылся сразу после стрельбы. Карабин "Сайга", из которого он стрелял, был обнаружен и изъят. Для розыска Аверьянова в столице были объявлены планы "Перехват" и "Сирена". В ночь на четверг он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве.

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