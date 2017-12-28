Прокуратура проверит инцидент со снегоуборочной машиной в Шереметьеве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом со снегоуборочной машиной в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Шереметьево самолет, вылетавший в Санкт-Петербург, едва не столкнулся со снегоуборочной машиной. По данным СМИ, диспетчер остановил самолет, сообщив, что разрешение на взлет было отдано по ошибке.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по информации, опубликованной в СМИ 28 декабря, о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево со снегоуборочной техникой. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в ММТП.