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Прокуратура проверит инцидент со снегоуборочной машиной в Шереметьеве

Происшествия
28 декабря, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Накануне сообщалось, что борт, вылетевший из Петербурга, едва не столкнулся со снегоуборочной техникой

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом со снегоуборочной машиной в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Шереметьево самолет, вылетавший в Санкт-Петербург, едва не столкнулся со снегоуборочной машиной. По данным СМИ, диспетчер остановил самолет, сообщив, что разрешение на взлет было отдано по ошибке.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по информации, опубликованной в СМИ 28 декабря, о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево со снегоуборочной техникой. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в ММТП.

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