Следствие просит арестовать бывшего директора фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следствие просит арестовать бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Конфликт на кондитерской фабрике, расположенной на Иловайской улице в Москве, произошел 27 декабря около 09:00 мск. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), в ходе допроса он не признал свою вину, а свои действия расценивает как самооборона.