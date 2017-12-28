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Следствие просит арестовать бывшего директора фабрики "Меньшевик"

Происшествия
28 декабря, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Накануне Илье Аверьянову было предъявлено обвинение в убийстве

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Илья Аверьянов

Илья Аверьянов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следствие просит арестовать бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Источник: экс-директору фабрики "Меньшевик" предъявлено обвинение в убийстве

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"Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Конфликт на кондитерской фабрике, расположенной на Иловайской улице в Москве, произошел 27 декабря около 09:00 мск. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), в ходе допроса он не признал свою вину, а свои действия расценивает как самооборона.

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