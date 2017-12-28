ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестные облили кислотой женщину на востоке Лондона, нанеся тем самым необратимый вред ее здоровью. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду в деловом квартале Кэнэри-Уорф, в результате которого 26-летняя женщина получила серьезные ожоги лица и ноги. Полиции не удалось задержать подозреваемых, ведется следствие.

Министерство внутренних дел Великобритании ранее разработало комплекс мер, ужесточающих наказание против угрозы нападений с применением кислоты. В частности, согласно предложению ведомства, неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами должно караться полугодовым тюремным сроком. Кроме того, МВД намерено ввести возрастные ограничения на продажу кислотных веществ.

В последнее время в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты. В 2016 году только в одной столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием этой субстанции при нападении на людей. Это примерно в два раза больше, чем в среднем на протяжении последних шести лет. Большинство подобных преступлений, в результате которых жертва получает тяжелые ожоги, происходит в окраинных районах города, но иногда людей атакуют и в популярных туристических зонах.