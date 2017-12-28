В Москве злоумышленник украл около 1 млн рублей из театрального центра им. Мейерхольда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, который украл из сейфа театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда в центре Москвы около 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей. Полицейские в настоящее время ведут поиск неизвестного", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт кражи, но не уточнили подробностей. "Накануне в полицию поступило сообщение о краже из организации на Новослободской улице. Неизвестный открыл сейф и украл денежные средства на сумму 950 тыс. рублей, принадлежащие драматическому театру", - сказал он.

По данному факту проводится проверка.