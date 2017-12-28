Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве злоумышленник украл около 1 млн рублей из театрального центра им. Мейерхольда

Происшествия
28 декабря, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Полицейские в настоящее время ведут поиск неизвестного

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские ищут неизвестного злоумышленника, который украл из сейфа театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда в центре Москвы около 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В центре имени Мейерхольда на Новослободской улице из сейфа похищено около одного миллиона рублей. Полицейские в настоящее время ведут поиск неизвестного", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт кражи, но не уточнили подробностей. "Накануне в полицию поступило сообщение о краже из организации на Новослободской улице. Неизвестный открыл сейф и украл денежные средства на сумму 950 тыс. рублей, принадлежащие драматическому театру", - сказал он.

По данному факту проводится проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
5
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама