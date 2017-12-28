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Суд арестовал на два месяца экс-директора фабрики "Меньшевик"

Происшествия
28 декабря, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста

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Илья Аверьянов

Илья Аверьянов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал до 27 февраля бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде ареста сроком до 27 февраля", - сказала судья Елена Абрамова.

Конфликт на кондитерской фабрике на юго-востоке Москвы произошел утром 27 декабря. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия, а потом достал карабин "Сайга" и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), в ходе допроса он вину не признал, свои действия считает самообороной.

Позиции сторон

Следователь попросил арестовать обвиняемого до конца зимы. "Обвиняемый свершил убийство, а после этого скрывался от правоохранительных органов и был задержан полицейскими, и если избрать меру пресечения, не связанную с арестом, то Аверьянов может скрыться или как-то повлиять на свидетелей. Прошу арестовать обвиняемого до 27 февраля 2018 года", - сказал следователь.

Адвокат попросила отправить Аверьянова под домашний арест. "Мой подзащитный просто испугался и только поэтому он сбежал, он жертва. Я прошу избрать моему клиенту меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала адвокат. Аверьянов поддержал ее позицию.

"Убивать людей у меня не было никакого желания, так получилось. Я не хотел, чтобы так получилось. Я прошу избрать мне меру в виде домашнего ареста. Я надеюсь на справедливость: до момента задержания я встречался с адвокатами, я с ними консультировался", - сказал он.

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