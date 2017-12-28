Взрыв газа в доме в Екатеринбурге мог спровоцировать жилец из-за бытового конфликта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа, произошедшего в четверг в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в поселке Садовом в Екатеринбурге. ЧП мог спровоцировать хозяин квартиры после бытового конфликта, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Екатеринбурге в одной из квартир произошел взрыв газа, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. По данным МЧС, из дома эвакуировали 44 человека, в том числе восемь детей. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован с ожогами третьей степени.

"В связи с сообщением о возгорании в квартире на пятом этаже жилого многоквартирного пятиэтажного дома в поселке Садовом в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом". Рассматриваются различные версии инцидента, в том числе совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта, в связи с чем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении него судебной психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, выясняют причины и устанавливают очаги возгорания. "Согласно полученным сведениям, погибших в результате инцидента нет. По предварительным данным, пострадал один человек - хозяин квартиры 1985 года рождения, который с ожогами доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в СК.

Ранее в МЧС предварительно подтвердили угрозу обрушения дома. Жильцы третьего подъезда эвакуированы на ночь. Люди отказались ночевать в пункте временно размещения. Эвакуировано 15 квартир.