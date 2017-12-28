Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в столкновении автобуса и "Газели" под городом Лермонтовым (Ставропольский край). Госпитализация понадобилась одному пострадавшему, сообщает в четверг отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

"По предварительным данным <...> водитель автомобиля "Газель" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автобусом "Богдан". В момент автоаварии в салоне автобуса находились 17 пассажиров - работников одного из предприятий", - уточняется в сообщении.

По данным ГИБДД, в "Газели" пассажиров в момент аварии не было. За медицинской помощью обратились 6 человек - водитель "Газели" и 5 пассажиров автобуса. Госпитализация понадобилась одному пассажиру, у мужчины подозрение на перелом ключицы. На месте аварии работают инспекторы ДПС, обстоятельства происшествия уточняются.