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Суд оштрафовал на 30 тыс. руб. муниципального депутата Яшина за несанкционированную акцию

Происшествия
28 декабря, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Парламентарий призывал сторонников участвовать 24 декабря в мероприятии "День свободных выборов"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина, проводившего несанкционированную акцию 24 декабря в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Яшин Илья признан виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), назначено наказание в виде административного штрафа 30000 рублей", - сказала представитель суда.

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Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, публичное мероприятие 24 декабря в Лермонтовском сквере судом признано незаконным, в отношении его организаторов был собран материал об административном правонарушении. По данным ГУ МВД, на акцию собрались около 300 человек, примерно половина из них были представителями СМИ и блогерами.

12 декабря Яшин в Facebook призвал сторонников участвовать 24 декабря в праздничном мероприятии "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере. 13 декабря департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился к столичному прокурору Владимиру Чурикову с просьбой вынести официальное предостережение Яшину, который планировал организовать несанкционированный митинг под видом районного праздника. 14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия. 20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов о проведении мероприятия по иску депутата того же муниципального округа Алевтины Базеевой.

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