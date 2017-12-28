Подозрительным предметом в магазине "Лента" в Новой Москве оказались продукты питания

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские и кинологи обследовали территорию магазина "Лента" в Новой Москве из-за обнаруженного там подозрительного предмета. Как сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, им оказался пакет с продуктами питания.

"Подозрительным предметом оказался пакет с продуктами питания", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения пакета.

"Сегодня вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета в магазине, расположенном на Калужском шоссе. Прибывшими на место полицейскими установлено, что найденный бесхозный предмет угрозы не представляет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из магазина "Лента" на 42-м км Калужского шоссе были эвакуированы 253 человека.