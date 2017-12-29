Суд огласит заочный приговор Браудеру по обвинению в преднамеренном банкротстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу огласит заочный приговор основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову, обвиняемым в преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Гособвинение попросило признать обвиняемых виновными и назначить Браудеру наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей, Черкасову - наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.

Расследование дела было завершено в феврале 2017 года, Браудер был заочно арестовал Тверским судом 18 февраля 2017 года. Браудер и Черкасов обвиняются в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 3 млрд рублей. По версии следствия, они не перечисляли налоги с нескольких компаний и намеренно поспособствовали их банкротству. Действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения Управления Федеральной налоговой службы по Москве.

Это второе дело в отношении Браудера, рассматриваемое в заочном порядке. Британский финансист еще 11 июля 2013 года был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и осужден к девяти годам лишения свободы и на два года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ.

В октябре генпрокурор РФ Юрий Чайка не исключил передачи Великобританией Уильяма Браудера властям США для привлечения к уголовной ответственности, отметив, что финансист неспроста поменял гражданство США на подданство Великобритании, рассчитывая на то, что Великобритания никому никого не выдает.

24 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ направила возражения на повторный отказ Интерпола о международном розыске Браудера. Повторный запрос в Интерпол направлялся в связи с привлечением Браудера к уголовной ответственности по новому обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 ("Организация уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 ("Организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента"), ч. 3 ст. 33 ст. 196 ("Организация совершения преднамеренного банкротства") УК РФ.