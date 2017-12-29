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СМИ: в США фургон наехал на пешеходов

Происшествия
29 декабря, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

По данным газеты The Seattle Times, пострадали шесть человек, включая водителя

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ТАСС, 29 декабря. По меньшей мере пять пешеходов получили травмы в четверг в результате наезда фургона в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщает газета The Seattle Times со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, фургон выехал на тротуар, сбил несколько пешеходов, а затем въехал в витрину магазина. В больницу доставлены шесть человек, включая самого водителя. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Как сообщил изданию представитель полиции, наезд не расценивается как намеренный. Водитель, по всей видимости, потерял управление над транспортным средством из-за плохого самочувствия.

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