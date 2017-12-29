Попавший в ДТП в СЗАО Москвы автобус застрахован

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Автобус, который утром в пятницу попал в ДТП на северо-западе Москвы, застрахован. Все пострадавшие получат компенсацию, сообщил столичный департамент транспорта в Twitter.

"Автобус, попавший в ДТП на Сходненской улице, застрахован. ГУП "Мосгортранс" поможет пострадавшим оформить компенсацию", - говорится в сообщении.

Автобус, попавший в ДТП на Сходненской улице, застрахован. ГУП "Мосгортранс" поможет пострадавшим оформить компенсацию — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

Ранее столичное управление МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку на северо-западе Москвы, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Авария произошла в районе дома №37 по улице Сходненской. В результате ДТП пострадали три человека.