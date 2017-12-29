Участники преступной группы осуждены в Адыгее за хищение у банка более 9 млн рублей

МАЙКОП, 29 декабря. /ТАСС/. Двое участников преступной группы и ее руководитель осуждены Майкопским городским судом за хищение у банка более 9 млн рублей, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы прокуратуры Адыгеи Ярослава Тараканова.

"Трое жителей республики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Сумма совершенных ими с ноября 2013 года по март 2014 года у банка хищений превысила 9 млн рублей. Преступники оформили на введенных в заблуждение третьих лиц порядка 100 фиктивных кредитных договоров на приобретение мебели", - сказала собеседница агентства.

Руководитель организованной преступной группы приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, два его подельника - к четырем годам лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу. Еще одна участница группы ранее осуждена к реальному сроку лишению свободы на три года.