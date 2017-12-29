Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу заочно приговорил к девяти годам колонии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"По совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Подсудимому Ивану Черкасову назначить окончательное наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Удовлетворить гражданский иск и взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей", - огласил приговор судья.

Суд также запретил обоим фигурантам дела в течение трех лет заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ. Суд зачитал только вводную и резолютивную части приговора, из которых остаются неизвестными его мотивы. Судебные слушания и оглашение приговора прошли в отсутствии подсудимых, которые, по данным следствия, находятся за рубежом.

Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже заявила о намерении обжаловать судебный акт в Мосгорсуде. "Мы будем обжаловать приговор в апелляционной инстанции", - сказал адвокат Браудера.

Гособвинение попросило признать обвиняемых виновными и назначить Браудеру наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей, Черкасову - восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.

Дела Браудера в России

Расследование уголовного дела было завершено в феврале 2017 года, Браудер был заочно арестован Тверским судом 18 февраля 2017 года. По версии следствия, Браудер и Черкасов не перечисляли налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно поспособствовали их банкротству. Их действия относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления Федеральной налоговой службы по Москве.

Это второе дело в отношении Браудера, рассматриваемое в заочном порядке. Британский финансист еще 11 июля 2013 года был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и осужден к девяти годам лишения свободы.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка не исключил передачи Великобританией Уильяма Браудера властям США для привлечения к уголовной ответственности, отметив, что финансист неспроста поменял гражданство США на подданство Великобритании, рассчитывая на то, что Лондон никому никого не выдает.

24 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ направила возражения на повторный отказ Интерпола о международном розыске Браудера. Повторный запрос в Интерпол направлялся в связи с привлечением Браудера к уголовной ответственности по новому обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 ("Организация уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 ("Организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента"), ч. 3 ст. 33, ст. 196 ("Организация совершения преднамеренного банкротства") УК РФ.