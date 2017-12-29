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Неизвестные осквернили в Берлине мемориал, посвященный жертвам войны и тирании

Происшествия
29 декабря, 13:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, декабря. /ТАСС

Правоохранители проверяют возможные связи злоумышленников с левыми экстремистами

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БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Неизвестные осквернили в ночь на пятницу установленный на улице Унтер ден Линден в центре Берлина мемориал, посвященный жертвам войны и тирании "Нойе Вахе" ("Новая караульня"). Об этом сообщила столичная полиция.

На здании мемориала красной и синей краской злоумышленники нанесли надписи: "ФРГ подобна подстрекателю войн" и "Союз свободной немецкой молодежи (молодежная организация в бывшей ГДР - прим. ТАСС) жив".

Сотрудник охраны мемориала заметил надписи около 03:00 (05:00 мск) и сообщил о них полиции. Правоохранительные органы сейчас проверяют возможные связи злоумышленников с левыми экстремистами.

Здание "Нойе Вахе" построили в 1818 году при прусском короле Фридрихе Вильгельме III, оно служило помещением для королевской охраны. Во время Второй мировой войны здание было практически полностью разрушено, его восстановили лишь к 20-летнему юбилею основания ГДР в 1969 году. Там появился вечный огонь, было совершено перезахоронение останков неизвестного солдата и узников концлагерей. В 1993 году в помещении "Нойе Вахе" установили скульптуру "Мать с погибшим сыном" с надписью: "Жертвам войны и тирании".

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