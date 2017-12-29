На вертолетном заводе в Перми произошел пожар

ПЕРМЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на заводе "Редуктор-ПМ", входящем в холдинг "Вертолеты России". Возгорание произошло в подвальном помещении, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Площадь возгорания составила 8 кв. метров, пожар возник в подвальном помещении, горели пластиковые трубы. Никто не пострадал, персонал эвакуировался до прибытия пожарных", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:00 по местному времени (08:00 мск), в 10:40 (08:40 мск) пожар был потушен. Ущерб и причины пожара устанавливаются.

"Редуктор-ПМ" является дочерней компанией ОАО "Вертолеты России" (дочерняя компания ОПК "Оборонпром") и осуществляет серийное производство, обслуживание и ремонт редукторов и трансмиссий для вертолетов марок "Ми" и "Ансат". Продукция предприятия применяется на вертолетах, а также в авиадвигателестроении, энергетике и при перекачке газа.