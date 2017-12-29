Число пострадавших при взрыве в Петербурге, по уточненным данным, составило 17 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, по уточненным данным, составило 17 человек. За медицинской помощью обратились еще четверо, сообщается в пятницу в Twitter вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.

"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы", - говорится в сообщении.

Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё 4 пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.#взрыв#перекресток#спб#пострадавшие#больница#Мариинская#Анна_Митянина#spb — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 29 декабря 2017 г.

27 декабря в Санкт-Петербурге при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Калининском районе пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.