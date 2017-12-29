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Нареканий к ключевым узлам попавшего в ДТП автобуса нет

Происшествия
29 декабря, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря /ТАСС

Наехавший на остановку автобус был произведен в 2007 году

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МОСКВА, 29 декабря, /ТАСС/. Нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам автобуса, попавшего в ДТП на остановке на Сходненской улице в Москве, нет. Об этом говорится в сообщении производителя автобуса, "Группы ГАЗ". По информации компании, это был автобус марки ГОЛАЗ-6228, произведенный в 2007 году.

"Автобус, совершивший 29 декабря наезд на остановку общественного транспорта в районе дома 37 по улице Сходненской, - ГОЛАЗ-6228, произведенный в 2007 году, - говорится в сообщении компании. - Автобус проходил регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах, нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам машины не зафиксировано".

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ГОЛАЗ-6228 - городской трехосный автобус на шасси Scania, с сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой, что обеспечивает его надежность и безопасность в эксплуатации, отмечается в сообщении.

Пробег данного автобуса составляет 460 тыс. км при средних показателях пробегов у автобусов данного типа от 700 тыс. км до 1 млн км. Системами видеонаблюдения и видеофиксации при поставке такие автобусы не оснащались.

"Специалисты "Группы ГАЗ" направлены на место аварии для изучения обстоятельств происшествия. По предварительным данным, наезд на остановку был допущен при попытке водителя уйти от столкновения с другим транспортным средством. Для уточнения данных представители "Группы ГАЗ" проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса", - также говорится в сообщении.

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку у дома 37 на Сходненской улице на северо-западе Москвы, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. В результате инцидента пострадали три человека.

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