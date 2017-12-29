Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд заключил под арест главу управления собственной безопасности МВД Саратовской области

Происшествия
29 декабря, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Сергей Кашев подозревается в получении взятки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Волжский районный суд Саратова на два месяца заключил под стражу главу оперативно-разыскной части (собственной безопасности) главного управления МВД по Саратовской области Сергея Кашева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщила в пятницу ТАСС специалист по связям по СМИ в суде Зулиха Бибарсова.

"Арестован до 27 февраля по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки", - сказала она.

Как отметили в суде, с 2014 по 2017 год Кашев получил от одного из своих подчиненных в общей сложности 6 млн рублей за покровительство по службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
5
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
6
Военнослужащие, получившие награды за операцию в Сирии. Досье
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама