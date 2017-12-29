Суд заключил под арест главу управления собственной безопасности МВД Саратовской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Волжский районный суд Саратова на два месяца заключил под стражу главу оперативно-разыскной части (собственной безопасности) главного управления МВД по Саратовской области Сергея Кашева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщила в пятницу ТАСС специалист по связям по СМИ в суде Зулиха Бибарсова.

"Арестован до 27 февраля по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки", - сказала она.

Как отметили в суде, с 2014 по 2017 год Кашев получил от одного из своих подчиненных в общей сложности 6 млн рублей за покровительство по службе.