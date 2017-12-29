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Нарушенное из-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в Москве восстановлено

Происшествия
29 декабря, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Транспорт участников ДТП убран с места происшествия

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта по улице Сходненской на северо-западе Москвы открыто после ликвидации последствий ДТП с участием автобуса, сообщается в твиттер-акаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение транспорта в районе ДТП на ул. Сходненской открыто. В настоящий момент транспорт участников ДТП убран, движению ничего не мешает", - говорится в сообщении.

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Ранее движение в районе ДТП было ограничено сотрудниками ГИБДД. Авария произошла у дома 37 на Сходненской улице. По данным ГУ МВД по Москве, водитель автобуса при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительной информации, пострадали три человека.

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