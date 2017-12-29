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Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом на Сходненской улице в Москве

Происшествия
29 декабря, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

На месте аварии находится прокурор СЗАО Роман Никифоров

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Сходненской улице в Москве, где автобус въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП на северо-западе столицы", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, на месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Роман Никифоров. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Москвы", - сообщили в ведомстве.

Ранее столичное ГУ МВД сообщало, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку в районе дома номер 37 по Сходненской улице, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

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