Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом на Сходненской улице в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Сходненской улице в Москве, где автобус въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП на северо-западе столицы", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, на месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Роман Никифоров. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Москвы", - сообщили в ведомстве.

Ранее столичное ГУ МВД сообщало, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку в районе дома номер 37 по Сходненской улице, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").