AP: самолет авиакомпании SkyWest совершил посадку из-за разгерметизации салона

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании SkyWest совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Милуоки (штат Висконсин) после разгерметизации пассажирского салона.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press, самолет, на борту которого находились 38 пассажиров и три члена экипажа, выполнял рейс по маршруту Седар-Сити - Детройт. После посадки один из пассажиров был доставлен в госпиталь, остальные вылетели в Детройт на резервном самолете. Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию инцидента.