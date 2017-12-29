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AP: самолет авиакомпании SkyWest совершил посадку из-за разгерметизации салона

Происшествия
29 декабря, 18:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, декабря. /ТАСС

Один из пассажиров был доставлен в госпиталь

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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании SkyWest совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Милуоки (штат Висконсин) после разгерметизации пассажирского салона.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press, самолет, на борту которого находились 38 пассажиров и три члена экипажа, выполнял рейс по маршруту Седар-Сити - Детройт. После посадки один из пассажиров был доставлен в госпиталь, остальные вылетели в Детройт на резервном самолете. Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию инцидента.

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