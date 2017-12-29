Виновным в пожаре в Бронксе мог стать игравший с кухонной плитой ребенок

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 12 человек, предположительно, стала игра ребенка с кухонной плитой. Об этом, как сообщила в пятницу газета The New York Times, заявил мэр города Билл де Блазио.

"На данный момент, мы, к сожалению, полагаем, что инцидент произошел из-за неосторожной игры ребенка с кухонной плитой на первом этаже", - приводит издание слова мэра.

Возгорание произошло около 19:00 в четверг по местному времени (03:00 мск пятницы) в здании, расположенном неподалеку от нью-йоркского зоопарка в районе Бронкс. По словам де Блазио, это самый крупный пожар в этом районе за последнюю четверть века.