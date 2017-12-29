Остановку общественного транспорта на Сходненской улице восстановили после наезда автобуса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Городские службы восстановили остановочный павильон общественного транспорта на улице Сходненской в Москве после наезда автобуса, сообщает Департамент транспорта Москвы.

"Остановка на Сходненской улице восстановлена. Новый павильон размещен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге департамента в Twitter.

Мосгортранс: Остановка на Сходненской ул. восстановлена. Новый павильон размещён в кратчайшие сроки. pic.twitter.com/nusGg1xlqS — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

ДТП произошло в пятницу утром на северо-западе столицы: рейсовый автобус врезался в остановку, три человека пострадали, их доставили в больницы.

По данным московского управления МВД, водитель автобуса не справился с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").