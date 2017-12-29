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В МВД сообщили о пяти погибших в ДТП на Алтае

Происшествия
29 декабря, 19:09 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, декабря. /ТАСС

По данным МЧС, пострадали два человека

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БАРНАУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Алейском районе Алтайского края, где столкнулись два легковых автомобиля, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД России.

"ДТП произошло с двумя легковыми автомобилями в Алейском районе. Предварительные данные: погибли пять человек", - говорится в сообщении.

По уточненным данным краевого главка МЧС России, авария произошла на 140-м километре автотрассы А-322. По данным ГУ МЧС, два человека пострадали в происшествии, они направлены в алейскую районную больницу. О причинах происшествия не сообщается.

Ранее ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение: в Алтайском крае ожидается метель с порывами ветра до 27 метров в секунду, на дорогах возможны заносы, плохая видимость и гололед.

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