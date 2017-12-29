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Сотрудники ФСБ выявили в Ингушетии подпольный цех по переплавке золота

Происшествия
29 декабря, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

По данным правоохранительных органов, переплавка природного золота осуществлялась на кустарном оборудовании с использованием химикатов

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ РФ по Ингушетии выявили в селе Экажево (пригород Назрани, крупнейшего города республики - прим. ТАСС) нелегальный аффинажный цех, в котором осуществлялась переплавка золота в слитки, сообщили в пятницу в пресс-службе управления.

"В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий была установлена причастность к организации и функционированию обнаруженной нелегальной мастерской жителя Ингушетии Цечоева Магомеда Исмаиловича, 1988 года рождения, который был задержан с поличным при аффинаже золота общей массой около 4,6 кг", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, переплавку природного золота Цечоев осуществлял собственноручно на кустарном оборудовании с использованием сильнодействующих химикатов.

Проводится исследование изъятого золота, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов").

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