Суд приговорил экс-главу Росграницы к 9 годам колонии по делу о мошенничестве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Безделова виновным и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала судья Олеся Менделеева.

Кроме того, суд приговорил к срокам от двух до восьми лет колонии общего режима других фигурантов этого уголовного дела. Также суд не стал удовлетворять гражданский иск потерпевшей стороны, оставив его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Суд пояснил, что рассмотрение гражданского иска состоится только после уточнения суммы ущерба.

Суд исключил из обвинительного заключения статью об организации преступного сообщества. "Исключить из обвинительного заключения Безделова и других фигурантов статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)")", - сказала судья.

Безделов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 а также ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. По версии следствия, Безделов, пытаясь похитить деньги, выделенные государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. После этого Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

С сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.