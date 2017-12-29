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Суд приговорил экс-главу Росграницы к 9 годам колонии по делу о мошенничестве

Происшествия
29 декабря, 19:50 UTC+3

Дмитрий Безделов признан виновным в денежных махинациях на сумму около 500 млн рублей при обустройстве государственной границы

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать Безделова виновным и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала судья Олеся Менделеева.

Кроме того, суд приговорил к срокам от двух до восьми лет колонии общего режима других фигурантов этого уголовного дела. Также суд не стал удовлетворять гражданский иск потерпевшей стороны, оставив его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Суд пояснил, что рассмотрение гражданского иска состоится только после уточнения суммы ущерба.

Суд исключил из обвинительного заключения статью об организации преступного сообщества. "Исключить из обвинительного заключения Безделова и других фигурантов статью 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)")", - сказала судья.

Безделов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 а также ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. По версии следствия, Безделов, пытаясь похитить деньги, выделенные государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. После этого Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

С сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.

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