Губернатор Петербурга подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт- Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине "Перекресток", который произошел 27 декабря, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

"500 тысяч рублей получат пострадавшие, получившие вред здоровью средней тяжести. По 250 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести. Все выплаты будут произведены из резервного фонда бюджета", - сообщил он.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из них остаются в больницах. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.