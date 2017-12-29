"Саратовские авиалинии" отменили пять рейсов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отменила из-за неблагоприятных метеоусловий - густого тумана - пять рейсов, еще восемь на прилет и вылет задержаны. Такие данные приводится в онлайн-табло на сайте авиаперевозчика.

Отменены два рейса "Аэрофлота" по маршруту из московского "Шереметьево" в Саратов и еще два в обратном направлении, а также рейс из столичного "Домодедово" в Саратов. Задержаны рейсы в Москву и петербургский аэропорт "Пулково", следует из расписания.

В пресс-службе "Саратовских авиалиний" отметили, что аэропорт Саратова работает с перебоями в связи с густым туманом.