Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Саратовские авиалинии" отменили пять рейсов

Происшествия
29 декабря, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Еще восемь задержаны из-за тумана

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отменила из-за неблагоприятных метеоусловий - густого тумана - пять рейсов, еще восемь на прилет и вылет задержаны. Такие данные приводится в онлайн-табло на сайте авиаперевозчика.

Отменены два рейса "Аэрофлота" по маршруту из московского "Шереметьево" в Саратов и еще два в обратном направлении, а также рейс из столичного "Домодедово" в Саратов. Задержаны рейсы в Москву и петербургский аэропорт "Пулково", следует из расписания.

В пресс-службе "Саратовских авиалиний" отметили, что аэропорт Саратова работает с перебоями в связи с густым туманом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама