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СК оценит действия медиков, не поставивших умершему в Пермском крае ребенку верный диагноз

Происшествия
29 декабря, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Сообщалось, что причиной смерти трехлетнего ребенка стало тяжелое инфекционное осложнение

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям медиков, не диагностировавших у мальчика в Пермском крае заболевание, ставшее причиной его смерти. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Трехлетний мальчик, изъятый из семьи вместе с сестрой и братом, находился в семейно-воспитательной группе. По данным СМИ, ребенок получил травму 6 декабря во время игры с другими детьми, ему наложили гипс и отправили обратно, 11 декабря ему стало плохо, а 16-го мальчик скончался в реанимации. Сообщалось, что ребенок умер от тяжелого инфекционного осложнения - остеомиелита. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

"В СМИ также отмечается, что своевременно не было диагностировано заболевание, которое, по предварительным данным и привело к его смерти. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно проверить все обстоятельства и дать объективную правовую оценку действиям как медицинского персонала, так и региональным органам опеки", - сказала Петренко.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости проанализировать принципы работы органов опеки в связи со смертью ребенка.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Бастрыкин, Александр Иванович
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