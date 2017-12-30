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Энергоснабжение сел Хабаровского края, прерванное циклоном, полностью восстановлено

Происшествия
30 декабря, 2:52 дата обновления: 30 декабря, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Электроснабжения нет в 84 жилых домах

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ТАСС, 30 декабря. Энергоснабжение сел Хабаровского края, прерванное 26 декабря из-за снегопадов и ветра, восстановлено в полном объеме. Работы по ликвидации аварий завершены к 10:00 местного времени (03:00 мск), сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС региона.

"По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 30 декабря, в результате круглосуточной работы бригад электросетей подача электроэнергии осуществляется во всех населенных пунктах Хабаровского края. С помощью высокопроходимой техники, снегоходов специалистам удалось восстановить повреждения на ЛЭП",- говорится в сообщении.

На 07:00 местного времени (00:00 мск) без электроэнергии оставались четыре села - 84 дома с населением 400 человек, два детских сада, одна школа, один фельдшерско-акушерский пункт.

Как отмечают спасатели, в субботу продолжается ликвидация последствий стихии. Удалось полностью восстановить движение автобусов по дорогам Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и Селихино - Николаевск-на-Амуре. Ограничения сохраняются на одном участке дорог краевого значения.

По данным синоптиков, в субботу сильный снег, сопровождаемый ветром до 20 м/с, продолжает идти в центральных и северных районах Хабаровского края. На дорогах региона дежурят 4 группы спасателей на технике высокой проходимости. За минувшие сутки они оказали помощь трем автолюбителям, застрявшим в сугробах.

Циклон обрушился 26 декабря. Под отключение электроснабжения в Хабаровском крае попали 24 села, без электроэнергии на длительный период оставались более 17 тысяч человек, а также больницы, детские сады и школы. Наблюдались перебои со связью. Повреждены кровли на 210 зданий в двух районах края, в основном это жилые дома и социально значимые объекты.

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