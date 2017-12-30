Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Сахалине восстановлено энергоснабжение двух сел

Происшествия
30 декабря, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Жители двух сел оставались без света пять дней

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Энергетики компании "Сахалинэнерго" восстановили в субботу энергоснабжение двух сел в Углегорском районе Сахалина, которые оставались без света с 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В понедельник из-за снегопадов и штормового ветра, вызванных циклоном, на Сахалине были повреждены около десятка линий электропередачи, что привело к отключениям в четырех городах, включая Южно-Сахалинск, и почти 40 селах.

"Сегодня была восстановлена подача электричества в села Надеждино и Бошняково Углегорского района. По состоянию на 13:00 (05:00 мск) без электроснабжения остаются три населенных пункта Углегорского района (два полностью, один частично)",- говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействованы 32 бригады "Сахалинэнерго"- почти 150 человек и 63 единицы техники.

О сроках окончания работ не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Циклон на Сахалине
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
2
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
3
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
Темы дня
Новости партнеров
Реклама