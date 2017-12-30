На Сахалине восстановлено энергоснабжение двух сел

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Энергетики компании "Сахалинэнерго" восстановили в субботу энергоснабжение двух сел в Углегорском районе Сахалина, которые оставались без света с 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В понедельник из-за снегопадов и штормового ветра, вызванных циклоном, на Сахалине были повреждены около десятка линий электропередачи, что привело к отключениям в четырех городах, включая Южно-Сахалинск, и почти 40 селах.

"Сегодня была восстановлена подача электричества в села Надеждино и Бошняково Углегорского района. По состоянию на 13:00 (05:00 мск) без электроснабжения остаются три населенных пункта Углегорского района (два полностью, один частично)",- говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействованы 32 бригады "Сахалинэнерго"- почти 150 человек и 63 единицы техники.

О сроках окончания работ не сообщается.