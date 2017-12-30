Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

ТАСС, 30 декабря. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.