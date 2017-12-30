Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Происшествия
30 декабря, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

В результате взрыва в магазине "Перекресток" пострадали 18 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство Reuters.

Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт. 

Смотрите также

Большинство пострадавших при взрыве в Петербурге получили осколочные ранения

Следствие отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая теракт

X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге

Губернатор Петербурга подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
2
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
3
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
Темы дня
Новости партнеров
Реклама