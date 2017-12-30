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Ряд объектов в Новосибирске и Красноярске эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Происшествия
30 декабря, 10:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, декабря. /ТАСС

Информацию проверяют сотрудники Росгвардии "совместно с полицией и частными предприятиями"

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НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Эвакуация прошла в нескольких объектах в Новосибирске и Красноярске из-за поступивших сообщений о "минировании", сообщил ТАСС начальник пресс-службы Сибирского округа Росгвардии Дмитрий Болдырев.

"Звонки поступали в Красноярске и Новосибирске. В Новосибирске речь идет о семи объектах, данных по Красноярску пока нет. Сообщения проверяются сотрудниками Росгвардии совместно с полицией и частными предприятиями. Звонки продолжают поступать", - рассказал Болдырев.

В управлениях МВД по Новосибирской области и Красноярскому краю ТАСС подтвердили поступление звонков об обнаруженных подозрительных предметах и сообщили, что в связи с этим проводятся все необходимые действия. Правоохранители не уточнили, в каких именно объектах прошла эвакуация.

Жители Новосибирской области в соцсетях рассказывают, что эвакуированы торгово-развлекательные центры "Сибирский Молл", "Галерея Новосибирск", "Континент", "Ройял Парк" и "Аура". В Красноярске, по сообщениям в соцсетях, эвакуация затронула аэропорт, железнодорожный вокзал, торговый центр "Атмосфера дома" и бизнес-центр "Спасский". По данным источника в правоохранительных органах, проверка в красноярском аэропорту уже окончена, подозрительных предметов не обнаружено.

Накануне в Сибири из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы объекты в Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, Улан-Удэ и Барнауле. Взрывные устройства в ходе проверки не были обнаружены.

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