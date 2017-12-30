В свои квартиры вернулись все жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел взрыв газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Двадцать пять жильцов дома в поселке Садовый Екатеринбурга, где два дня назад произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"25 жителей пятиэтажки в Садовом, где произошел взрыв газа и пожар, вернулись в свои квартиры. После экспертизы конструкций дома, проведенной специалистами специализированной организации, было установлено, что опасности для населения трещины не представляют", - говорится в сообщении.

28 декабря в одной из квартир в жилом доме в поселке Садовый произошел взрыв газа, после чего из здания были эвакуированы более 40 человек. 25 жителей были размещены у родственников, остальные в тот же день вернулись домой.

В пресс-службе добавили, что электро- и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, восстановлено управляющей компанией. "В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению трещин", - уточнили в ведомстве.

В результате ЧП пострадал хозяин квартиры, он был госпитализирован с ожогами третьей степени.