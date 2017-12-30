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Три человека погибли в результате наезда автомобиля на дерево в Пскове

Происшествия
30 декабря, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Еще одна пострадавшая доставлена в больницу

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП в Пскове, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Псковской области.

"В шестом часу утра на перекрестке Рижского проспекта и Западной улицы автомобиль Honda под управлением водителя 1997 года рождения наехал на дерево, в результате чего погибли водитель и два пассажира 1997 и 1995 годов рождения, девушка 18 лет находится в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к ликвидации ДТП привлекались семь человек и две единицы техники.

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