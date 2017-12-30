Все задержанные из-за тумана авиарейсы вылетели из Казани

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Более 15 рейсов разных авиакомпаний, задержанных из-за тумана в пятницу, вылетели из Казани. Пять отмененных рейсов отправятся в субботу, сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

Как сообщалось в пятницу, более 15 рейсов из Казани были задержаны по метеоусловиям - тумана с видимостью менее 200 метров. Среднее время задержки составило шесть часов. Пять рейсов было отменено.

"Все задержанные рейсы - более 15 - вылетели. Пять рейсов было отменено с переносом на 30 декабря - это рейсы в Самару, Москву (Домодедово), Ашхабад, Пензу и Дубай, они состоятся сегодня", - пояснил собеседник агентства.

Данная ситуация затронула более тысячи пассажиров. Им было предоставлено горячее питание, напитки, номера в гостиницах города.

Как сообщали в пресс-службе МЧС региона, также семь самолетов, летевших в столицу Татарстана в пятницу, ушли на запасные аэродромы.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 30 декабря местами на территории республики и города ожидается туман.