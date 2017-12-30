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Источник: план "Перехват" введен в Москве после убийства человека на востоке столицы

Происшествия
30 декабря, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Предположительно, двое подозреваемых скрываются "на автомобиле LADA Priora"

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейские разыскивают в Москве двоих подозреваемых в убийстве одного человека и ранении другого, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На востоке Москвы произошло убийство человека. Предположительно на серебристом автомобиле LADA Priora скрываются двое подозреваемых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе введен план "Перехват".

Источник уточнил, что убийство произошло накануне вечером на шоссе Энтузиастов. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в квартире дома номер 98.

По словам собеседника агентства, еще один человек был ранен.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям: "Покушение на убийство", "Убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия" УК РФ, отметил собеседник агентства.

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