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Сообщения о минировании ряда объектов Новосибирска и Красноярска не подтвердились

Происшествия
30 декабря, 12:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, декабря. /ТАСС

Опасных предметов в ходе проверок не обнаружено

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НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили проверку ряда объектов в Новосибирске и Красноярске, которые были эвакуированы в субботу после поступивших сообщений о минировании. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы Сибирского округа Росгвардии Дмитрий Болдырев, опасных предметов не обнаружено.

Ранее Болдырев сообщал, что в нескольких объектах в Новосибирске и Красноярске прошла эвакуация из-за поступивших сообщений о минировании.

"Информационной атаке сегодня подверглись Новосибирск и Красноярск. В Новосибирске объектами стали только торговые центры. На данный момент сотрудниками Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий все проверено, ничего опасного не обнаружено", - рассказал Болдырев ТАСС.

Представитель Росгвардии не уточнил количество эвакуированных объектов и поступивших звонков. В социальных сетях жители этих городов сообщают, что в Новосибирске были эвакуированы торгово-развлекательные центры "Сибирский молл", "Галерея Новосибирск", "Континент", "Ройял Парк" и "Аура". В Красноярске после сообщений о минировании были проверены аэропорт, железнодорожный вокзал и нескольких торговых центров.

Накануне в Сибири из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы объекты в Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, Улан-Удэ и Барнауле. Взрывные устройства в ходе проверки не были обнаружены.

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