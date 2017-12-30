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Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Вологодской области

Происшествия
30 декабря, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

В микроавтобусе находились около 20 человек, четыре из которых получили травмы

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус с порядка 20 пассажирами столкнулся с "Камазом" на трассе в Вологодской области, пострадали четыре человека. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла 30 декабря в 00:10 мск на 433-м км автомобильной трассы Москва - Архангельск в Грязовецком районе области.

"Водитель 1987 года рождения, управляя пассажирским микроавтобусом Volkswagen Crafter, совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем "КамАЗ" с прицепом. В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне микроавтобуса", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, травмы получили двое мужчин и две женщины. В микроавтобусе находились около 20 человек. По факту ДТП проводится проверка.

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